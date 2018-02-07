 

Жители Новосибирска предпочитают «японцев»

 7 февраля, 14:03
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Жители Новосибирска предпочитают «японцев»
инфографика предоставлена порталом авто.ру

Аналитики «Авто.ру» выяснили, что сибиряки предпочитают японские автомобили — их больше всего продают и покупают пользователи портала, узнал корреспондент Сиб.фм из рейтинга ресурса 7 февраля.

Автомобильный портал Яндекса с одной из крупнейших в России баз объявлений от частных продавцов и дилеров составил рейтинг стран-производителей автомобилей по спросу и предложению машин с пробегом.

По данным исследования, пользователи Авто.ру в Новосибирске и Новосибирской области чаще всего выставляют на продажу машины японского производства. Такие объявления составляют 59,5 % от всех предложений в регионе. С большим отрывом на втором месте отечественные автомобили — 13,9 % предложений.

Тройку лидеров замыкают немецкие автомобили — их доля на новосибирском рынке подержанных машин составила 9,2 %.

Спрос на «Авто.ру» в Новосибирске соответствует предложению. У машин японского производства преимущество в половину рынка — 55,9 %. Лидером среди брендов, в свою очередь, также стала Toyota: уровень спроса на автомобили этой марки составил четверть рынка (24 %). Далее, как и в предложении, следует отечественный производитель — 15,6 %, за ними — немецкие марки (10,1 %).

Среди «японцев» у жителей региона довольно небольшой пул лидеров предпочтений. В топ-10 входят четыре модели Toyota: Corolla, Camry, Land Cruiser, и RAV-4.

Структура рынка Сибирского федерального округа в целом однородна: по предложению — те же японские автомобильные бренды составляют 51 % рынка, 21,6 % — отечественные и немецкие — 9,5 %. Тройка лидеров по спросу следующая: Япония — 51,7 %, Россия — 22,7 %, Германия — 9 %.

Напомним, в декабре 2017 года Новосибирск был признан третьим в России городом по объёмам купли-продажи подержанных машин.

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