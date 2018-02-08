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«Битву автобусов» устроили водители на площади Маркса в Новосибирске

 8 февраля, 14:18
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«Битву автобусов» устроили водители на площади Маркса в Новосибирске
фото из группы «автоспас» в соцсети «вконтакте»

В девять утра на площади Маркса в Новосибирске произошло ДТП с участием автобусов № 4 и № 120; в итоге водителей примирило корпоративное единство, узнал корреспондент Сиб.фм 8 февраля из сообщения специалистов «Автоспаса» в соцсети «ВКонтакте».

Автобусы приближались к остановке «Кристалл», двигаясь по кольцу со стороны улицы Покрышкина в сторону Блюхера. Как пояснил водитель автобуса № 4, «120-й» задел его зеркало заднего вида и хотел проехать мимо. Пострадавший устремился в погоню за обидчиком. В итоге четвёртый автобус врезался в ПАЗ своего коллеги.

Водителям пришлось выйти из транспорта и разобраться в ситуации.

«После личных разборок выяснилось, что автобусы из одной организации, поэтому разошлись на месте», — сообщают в группе «Автоспас».

К счастью, во время «битвы автобусов» никто не пострадал.

Напомним, накануне в общественном транспорте Новосибирска произошёл «дверепад».

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