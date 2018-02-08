Европейский профессор направил жительницу Приволжья на лечение в клинику Мешалкина

Профессор-кардиохирург из Италии подсказал жительнице Самары с патологией митрального клапана, что сложную операцию на сердце с минимальными травмами и короткой реабилитацией лучше всех могут провести хирурги клиники Мешалкина, узнал корреспондент Сиб.фм 8 февраля из сообщения пресс-службы центра.

Жительница Самары Ольга, пять лет живущая с патологией митрального клапана сердца, не спешила обращаться за помощью к хирургам, пока в 2017 году болезнь не проявилась очень активно. Женщина начала быстро уставать, появилась одышка. Самарские врачи посоветовали незамедлительно провести хирургическое вмешательство и встать в очередь на получение квоты на полостную операцию с рассечением грудины 15-20 сантиметров.

«Меня пугала перспектива высокотравматичного вмешательства, продолжительное восстановление. Предпочтительнее для меня были более щадящие, малоинвазивные методы хирургической коррекции порока, но специалисты Самары данной технологией не владеют», — вспоминает Ольга.

Риск сердечной недостаточности был велик. Тогда дочь Ольги, живущая в Италии, отправила историю болезни матери выдающемуся европейскому кардиохирургу Оттавио Альфиери из госпиталя святого Рафаэля в Милане. Альфиери отметил, что в случае пациентки можно провести операцию с минимальным хирургическим вмешательством и посоветовал обратиться в новосибирский Национальный Медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина.

В кардиохирургическом отделении приобретённых пороков сердца клиники Мешалкина выполнили клапаносохраняющую операцию с минимальной хирургической травмой. Доступ к сердцу осуществили через разрез менее 5 сантиметров.

«У мини-инвазивной технологии существует ряд преимуществ перед стандартным срединным доступом — хороший косметический эффект и практически нулевой риск септических осложнений со стороны послеоперационной раны. Более того, сохранение целостности каркаса грудной клетки и минимизация хирургической травмы способствует быстрой реабилитации: пациенты могут вернуться к физической активности уже через три недели», — рассказал руководитель центра новых хирургических технологий доктор медицинских наук Александр Богачёв-Прокофьев.

В России технологию клапаносохраняющих операций с использованием мини-доступа ежедневно применяют лишь в двух медицинских учреждениях.

Напомним, в ноябре 2017 года хирурги клиники Мешалкина спасли юношу с почти сгнившим сердцем.