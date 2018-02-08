Осадки идут в Новосибирск, Кузбасс и Томск вместе с постепенным потеплением, сообщил корреспонденту Сиб.фм 8 февраля пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По словам синоптиков, снег будет идти в Кемеровской, Томской и Новосибирской областях в силу распространения в атмосфере над регионами фронтальной зоны с волнами. Специалисты обещают умеренные снегопады до 10 февраля.

«Затем произойдёт антициклональная перестройка поля давлений, восстановится поле высокого давления, которое удержится на ближайшие двое-трое суток», — рассказал корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Дневная температура в ближайшие дни сохранится в диапазоне от −6 °С до −11 °С, местами до −21 °С. Ночи будут прохладнее: −13 °С... −18 °С, в некоторых районах температура может опуститься до отметки −20°С... −25°С.

Напомним, 5 февраля синоптики прогнозировали ночные морозы до −30 °С.