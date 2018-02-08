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Лепить пельмени в глубинку отправятся новосибирские блогеры

 8 февраля, 14:58
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Лепить пельмени в глубинку отправятся новосибирские блогеры
фото предоставлено организаторами экспедиции

Труженики интернета посетят города и сёла в разных районах Новосибирской области, постараются узнать оригинальные рецепты и способы лепки домашних пельменей, чтобы попытаться воспроизвести их в условиях производства, узнал корреспондент Сиб.фм от организаторов акции 8 февраля.

Представители компании «Сибирский гурман» с группой блогеров на четырёх автомобилях Skoda и одном Fiat за четыре дня объедут Ордынское, Краснозёрское, Карасук, Баган, Купино, Венгерово, Куйбышев, Барабинск и многие другие районы, чтобы посмотреть на красивые морозные пейзажи, узнать интересные факты из истории региона. И вдоволь налепить пельменей.

«Я впервые путешествую по области. Мы уже посетили Овчинниково в Коченёвском районе, и я в восторге от того, как нас приняли, очень тепло и душевно, посадили за стол. В больших городах такого уже нет. А здесь — в порядке вещей», — рассказала корреспонденту Сиб.фм блогер и фотограф экспедиции Ева Шафран.

Команда зимней экспедиции «В поисках традиций Сибири» заглянет в гости к хранителям рецептов и способов лепки, чтобы научиться готовить самые вкусные пельмени и приобщиться к традиции, которая объединяла семьи.

Лучшие рецепты технологи «Сибирского гурмана» попробуют воспроизвести на производстве комбината.

Экспедиция стартовала сегодня. Аппетитные картинки и вкусные рассказы по ходу экспедиции можно будет найти по тегам #сибирскийгурманэкспо #сибирскийгурман #альтпарк #skoda

Напомним, в октябре 2015 года повара-энтузиасты попробовали слепить самый маленький пельмешек в мире.

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