Массажист-убийца из Красноярска останется на свободе

57-летняя женщина скончалась в массажном кабинете красноярского салона красоты в 2017 году; виновный массажист осуждён на исправительные работы и перечисление части зарплаты в доход государства, узнал корреспондент Сиб.фм 8 февраля из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

Как установили суд и следствие, 29-летний мужчина работал массажистом в местном салоне красоты. При этом он не имел необходимого для практики медицинского образования. 29 июня 2017 года к нему на сеанс пришла постоянная 57-летняя клиентка. Женщина жаловалась на боли в грудном и поясничном отделах позвоночника.

Проведя сеанс массажа, обвиняемый решил поставить клиентке два внутримышечных укола, чтобы снять боль. После инъекций обезболивающих препаратов у женщины ухудшилось самочувствие, и вскоре она скончалась. По заключению экспертизы, пенсионерка погибла от передозировки лидокаина: массажист ввёл ей дозу, в четыре раза превышающую максимальную норму.

Обвиняемый по части первой статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») полностью признал свою вину. Суд приговорил мужчину к году исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства.

Напомним, в апреле 2017 года после укола лидокаина умерла школьница в Омской области.