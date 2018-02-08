Собиравшийся на свидание мужчина прятался в картошке от новосибирских приставов

В Новосибирске судебные приставы пришли домой к должнику и нашли его в мешке и строгом костюме: мужчина собирался в ресторан на свидание, узнал корреспондент Сиб.фм 8 февраля из сообщения региональной пресс-службы УФССП.

29-летний житель Первомайского района Новосибирска задолжал порядка 200 тысяч рублей по потребительскому кредиту. Судебные приставы пришли в дом, где он проживал с родителями, чтобы описать имущество. Дверь сотрудникам открыла мать неплательщика, сказала, что сына нет дома, и более того, предложила самим в этом убедиться.

«Первым, что привлекло внимание судебных приставов, оказался стойкий аромат мужской туалетной воды. На кухне запах усилился, но ничего примечательного на первый взгляд там не оказалось, кроме стоящего возле батареи мешка с картофелем», — сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Сотрудники уже выходили из комнаты, когда мешок вдруг чихнул. Мать должника начала уверять, что за печкой фыркает кот. Затем мешок завалился на бок, оттуда показался должник. Внешний вид молодого человека удивил приставов гораздо больше, чем его укрытие.

«Мужчина явно собирался на какой-то светский раут: на нём был костюм-тройка, припорошенный пылью», — сообщили пресс-службе ведомства приставы-исполнители.

Оказалось, что должник забронировал столик в ресторане, где его ждала возлюбленная. Но визит приставов сорвал планы. В итоге имущество неплательщика описали, и ему придётся закрыть задолженность, чтобы его вернуть.

Напомним, в мае 2017 года судебные приставы Новосибирска около часа гнались за автомобилем должника по пробкам.