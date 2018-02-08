Скрытая камера помогла раскрыть серию ограблений в Новосибирске (видео)

Трое мужчин в возрасте от 24 до 29 лет по наработанной схеме грабили квартиры в Новосибирске; их помогли задержать кадры с камеры видеонаблюдения в одной из обворованных квартир, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения региональной пресс-службы МВД.

Грабители заходили в подъезды с помощью ключей-чипов от домофонов. Далее преступники взламывали отмычками замки, проникали в квартиры, где похищали украшения, бытовую технику и деньги. Один из сообщников всегда оставался на улице и следил за окружающей обстановкой, поддерживая с товарищами связь по телефону.

Однако во время одного из ограблений злоумышленники попали в объектив камеры видеонаблюдения, которую до этого установила хозяйка квартиры. С помощью полученных материалов оперативники установили личности подозреваемых.

«В ходе проведения спецоперации при силовой поддержке сотрудников СОБР Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Новосибирской области подозреваемые после совершения ими очередной кражи были задержаны», — сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Фигурантов обвинили в 29 эпизодах преступления с общей суммой ущерба около 3 млн рублей и заключили под стражу. На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в августе 2017 года житель Алтая украл телевизор и уснул в обворованной квартире.