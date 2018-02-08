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Владимир Путин настроен развивать науку в Сибири

 8 февраля, 18:01
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Владимир Путин настроен развивать науку в Сибири
фото с сайта kremlin.ru

В ходе заседания Совета по науке и инновациям в Академгородке, президент Владимир Путин поддержал многие предложения сибирских учёных и заверил, что работа по развитию территорий с научным потенциалом начнётся в ближайшее время, передаёт корреспондент Сиб.фм, присутвовавший на заседании Совета 8 февраля.

Представители научных центров Красноярска, Иркутска и других регионов Сибири озвучили президенту свои предложения и идеи по развитию научных центров в Сибирском федеральном округе. В частности, академик Игорь Бычков доложил о необходимости обновления инфраструктуры для исследования озера Байкал.

«Мы остаёмся на уровне XIX века. Онлайновой системы с использованием автономных подводных аппаратов нет. Необходим новый проект мониторинга озера Байкал», — заверил он участников заседания.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников выступил с предложением о разработке масштабного проекта — создания типовой модели комплексного развития территорий с большим научным потенциалом.

По словам Травникова, в регионе есть все условия, чтобы начать работу по созданию векторов развития перспективных территорий, таких как Академгородок, наукоград Кольцово, посёлок Краснообск и город Бердск, в ближайшее время.

«Предусмотрено в 2018 году разработать типовые модели развития территорий с повышенной концентрацией исследований, разработок и инновационной инфраструктуры. Новосибирская область готова стать пилотным регионом по отработке типовой модели эффективного развития территорий», — сказал Андрей Травников.

Выслушав всех докладчиков, Путин отметил, что не видит ограничений для реализации представленных идей и проектов и по многим обещал помочь с оперативным принятием и оформлением соответствующих решений.

«Проработаем обязательно, точно будем идти вперёд. Будем заниматься укреплением Сибирской академии наук», — сказал президент.

Напомним, Владимир Путин планировал посвятить свой визит в Новосибирск учёным СО РАН — поздравить сотрудников академии с Днём науки и провести заседание Совета по науке и инновациям.

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