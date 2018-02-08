Владимир Путин посвятит свой визит в Новосибирск учёным

Президент России Владимир Путин прибыл в Новосибирск вечером 7 февраля и на следующее утро встретился с журналистами, передаёт корреспондент Сиб.фм 8 февраля с места событий.

Рабочий визит в Новосибирск, приуроченный ко Дню российской науки, президент планирует провести в Академгородке — посетить лаборатории Института ядерной физики, встретиться с учёными и принять участие в церемонии поздравления сотрудников СО РАН в Доме учёных.

На церемонии Владимир Путин вручит премии президента за достижения в области науки и инноваций молодым учёным.

После торжественных мероприятий в планах президента провести заседание совета по науке и образованию, обсудить перспективы развития отрасли, а также ключевые направления международного научно-технического сотрудничества — и побывать в НГУ.

Напомним, 7 февраля Владимир Путин проверил, как Красноярск готовится к Универсиаде-2019.