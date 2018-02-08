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Выставка предметного дизайна из Германии сломает стереотипы жителей Новосибирска

 8 февраля, 20:59
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Выставка предметного дизайна из Германии сломает стереотипы жителей Новосибирска
фото предоставлено организаторами выставки

В Новосибирском государственном художественном музее будут представлены более 50 объектов предметного дизайна, воплотивших конфронтацию прошлого и будущего, а кураторы выставки расскажут дизайнерам и студентам профильных вузов о переменчивости форм, узнал корреспондент Сиб.фм от организаторов выставки «New olds. Классика и инновации в дизайне» 8 февраля.

Проект «New olds. Классика и инновации в дизайне» исследует природу «старого» и «нового» в предметном дизайне, по праву занявшем место в истории мирового искусства.

По замыслу организаторов, Института связей с зарубежными странами ifa и Гёте-Института в Новосибирске, экспозиция выставки должна раскрыть идею рождения новых форм путём экспериментов и интерпретаций, поскольку многие из используемых в предметном дизайне приёмов, воспринимающихся новыми, связаны с исторически сформировавшимся набором форм и являются собственным способом выражения для конкретной страны и её культурной традиции.

Большинство объектов для выставки привезено из Германии, часть экспозиции создана художниками из других европейских стран и США.

В числе экспонатов — деревянный стул от Маартена Бааса, повторяющий традиционную форму пластиковой мебели, коллекционная тарелка от Нины Каппенштайн с индустриальным пейзажем вместо привычного сельского, чёрный гамак от студии Bless, меньше всего навевающий мысли о лете и даче, и другие произведения, в которых трансформированы классические идеи или использованы неожиданные материалы в работе по давно известным технологиям.

«Наше послание к посетителям выставки заключается в том, чтобы они перестали мыслить стереотипами. А до молодых дизайнеров и студентов профильных заведений мы хотим донести простую мысль: дизайн меняется каждый день», — сказал куратор выставки, профессор Высшей школы дизайна Карлсруэ Альбус Фолькер.

На всём протяжении экспозиции, с 9 февраля по 8 апреля, выставка будет сопровождаться тематическими мероприятиями.

Напомним, в ноябре 2017 года дизайнер мебели из бересты Анастасия Кощеева, родившаяся в Красноярске, обучила коллег в Лондоне.

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