За 32 млн рублей и выше продают новостройки в Новосибирске

Новосибирск занял девятое место в рейтинге самых дорогих новостроек России, в городе можно купить «свежий» пентхаус за 35,6 млн рублей, сообщили корреспонденту Сиб.фм 8 февраля эксперты ЦИАН.

В российском рейтинге по дороговизне жилья в строящихся домах Новосибирск занял девятое место с квартирой стоимостью в 33,54 млн рублей. Однако на местном рынке есть лоты и подороже. Эксперты недвижимости назвали пять квартир в «свежих» домах с самой большой ценой.

На пятом месте находится квартира площадью 186,5 м2 в ЖК «Дождь» за 23,46 млн рублей. Отличается квартира необычной планировкой: гостиная и кухня в форме полукруга, окружённые большой лоджией. Следом идёт «170-метровый» лот за 23,5 млн рублей в ЖК Montblanc.

«Бронза» — пентхаус площадью 531 м2 — продаётся за 32 млн рублей. Это самые большие апартаменты в данном рейтинге. За ними идёт квартира за 33,54 млн в ЖКХ «Римский квартал». В проекте указана площадь в 266,17 м2, дом на данный момент не ввели в эксплуатацию.

Почётное первое место заняли 324,4 м2 двухуровневого пентхауса за 35,6 млн рублей в ЖК Rich House. В квартире есть панорамное остекление, просторная терраса и вид на центр города.

«Территориально больше всего самых дорогих новостроек Новосибирска относится к Железнодорожному району. По два проекта расположены в Заельцовском, Октябрьском и Советском районах. И только один жилой комплекс находится в Центральном районе города», — сообщают эксперты ЦИАН.

Напомним, в январе 2017 года число продающихся в Новосибирске пентхаусов выросло на 40 %.