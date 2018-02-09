5 баллов
-9 C°
Курс ЦБ:
58,17
71,39

Детская шалость унесла жизни маленьких братьев в Иркутской области

 9 февраля, 13:01
были упомянуты
подходящие темы
Детская шалость унесла жизни маленьких братьев в Иркутской области
фото с сайта pixabay.com

Спасённые пожарными малолетние дети умерли в больнице от отравления угарным газом, возбуждено уголовное дело, узнал корреспондент Сиб.фм 9 февраля из сообщения СУ СК по Иркутской области.

Днём 7 февраля в посёлке Оса Иркутской области произошёл пожар, унёсший жизни двоих детей, — полутора и трёх лет. Отец мальчиков ненадолго отлучился по делам, оставив сыновей одних дома — мать была на работе. По предварительным данным, пожар произошёл из-за детской шалости: братья оставили на диване включённый в сеть кипятильник, что и привело к возгоранию.

Прибывшие на место пожарные вынесли детей из горящего дома. С признаками отравления угарным газом мальчиков экстренно госпитализировали. 8 февраля оба брата, не приходя в сознание, скончались в больнице.

«Семья, в которой воспитывались погибшие дети, благополучная, на учёте в ПДН не состояла. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам“)», — сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

Напомним, в марте 2017 года под Новосибирском двое малолетних детей устроили пожар и погибли.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 6 февраля, 13:39 • интервью

Войти в зону комфорта

Быть или не быть матерью? А если быть — то уходить в декрет на три года или переживать беременность на работе? Своим опытом делится региональный управляющий «БКС Ультима private banking» Олеся Некрасова, ждущая второго ребёнка.
 15 января, 13:35 • статья

Мама, у меня ВИЧ — я умру?

От 3,5 до 5 тысяч родителей в Новосибирской области ежегодно отказываются от профилактической вакцинации своих детей. К чему это может привести и как с этим бороться законодательно, рассказали органы опеки, минздрав и прокуратура.
 12 января, 12:59 • интервью

Интеллектуальная эмпатия

Преподаватели школы «Летово» о том, как три года продолжалось обсуждение проекта, почему они видят возможности профессионального роста и что мешает российскому образованию догнать зарубежное.
самое популярное
 7 февраля, 14:31 • новость

«Дверепад» начался в общественном транспорте Новосибирска

Сначала оторвалась дверь у автобуса № 18, а спустя несколько часов подобный инцидент случился уже с маршруткой № 48.
 30 января, 08:10 • новость

Осуждённый военный «послал» новосибирских прокурора и судью по скайпу

Осуждённый за тяжкое преступление мужчина выругался на судью и прокурора во время рассмотрения своей апелляционной жалобы; выплеск эмоций грозит осуждённому новым сроком.
 5 февраля, 10:57 • новость

Крупный супермаркет горит в Новосибирске

Недалеко от станции метро «Берёзовая роща» загорелся супермаркет «Мария-Ра», от здания валит чёрный дым.
 31 января, 08:45 • новость

Воровство телефонов грозит сроком сотруднице «Почты России» из Новосибирска

Оператор отделения связи ответит перед судом за кражу телефонов; женщина доставала гаджеты из посылок и заменяла их пенопластом.
 29 января, 14:48 • новость

Неизвестные избили известного хоккейного комментатора в старейшей пиццерии Новосибирска

Воскресный вечер в старейшей пиццерии Новосибирска закончился массовой дракой посетителей двух заведений; пострадали шеф-повар ресторана и известный хоккейный журналист Дмитрий Ерыкалов.
 30 января, 13:12 • новость

«Зайцев» запретят высаживать на мороз из общественного транспорта

Минтранс внёс в правительство законопроект, запрещающий выгонять из транспорта не только детей, но и взрослых безбилетников, если это поставит человека в опасное для жизни и здоровья положение.
присоединяйтесь!
    