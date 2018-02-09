Детская шалость унесла жизни маленьких братьев в Иркутской области

Спасённые пожарными малолетние дети умерли в больнице от отравления угарным газом, возбуждено уголовное дело, узнал корреспондент Сиб.фм 9 февраля из сообщения СУ СК по Иркутской области.

Днём 7 февраля в посёлке Оса Иркутской области произошёл пожар, унёсший жизни двоих детей, — полутора и трёх лет. Отец мальчиков ненадолго отлучился по делам, оставив сыновей одних дома — мать была на работе. По предварительным данным, пожар произошёл из-за детской шалости: братья оставили на диване включённый в сеть кипятильник, что и привело к возгоранию.

Прибывшие на место пожарные вынесли детей из горящего дома. С признаками отравления угарным газом мальчиков экстренно госпитализировали. 8 февраля оба брата, не приходя в сознание, скончались в больнице.

«Семья, в которой воспитывались погибшие дети, благополучная, на учёте в ПДН не состояла. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам“)», — сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

Напомним, в марте 2017 года под Новосибирском двое малолетних детей устроили пожар и погибли.