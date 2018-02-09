Неравнодушный житель Новосибирска подобрал пьяную птицу и выхаживал её четыре дня, только на пятые сутки свиристель протрезвел и смог улететь, узнал корреспондент Сиб.фм у очевидца 9 февраля.

«Вечером в среду на прошлой неделе я шёл по Первомайскому скверу и увидел, как прохожие пытаются поймать подпрыгивающего на снегу свиристеля. Я был проворнее, и птица оказалась в моей руке. Поместил бедолагу в вязаную шерстяную варежку, отнёс на работу, где оставил птицу на ночь в коробке, прикрытой тканью из дышащего материала. На дно бросил несколько горстей рябины», — рассказал житель Новосибирска Алексей Смагин.

По словам новосибирца, свиристель пришёл в себя только на пятый день, да и то после того, как вместе с быстро прокисающими ягодами рябины мужчина оставил птице воду в низкой ёмкости.

«В пятницу птичка ещё не была в состоянии летать и спланировала из окна на землю, а в воскресенье выбралась из коробки и уже порхала под потолком. Наверное, услышала голоса сородичей и воспряла духом», — добавил мужчина.

В воскресенье, 4 февраля, Алексей Смагин отнёс свиристеля в Первомайский сквер, посадил на постамент скульптуры. Птица взлетела и упорхнула среди деревьев.

По словам орнитолога Алексея Яновского, неравнодушный новосибирец поступил совершенно правильно и действительно спас птицу.

«Однако доказательств тому, что неадекватное поведение свиристелей, которые падают с веток и с размаху бьются о зеркальные стены, не существует. Это всего лишь догадки. Чтобы доказать „алкоголизм“ новосибирских свиристелей, требуются специальные анализы, а их пока нет. Устанавливать причины недомогания птиц не в компетенции орнитологов. Для этого существуют ветслужбы. Ведь ни кровь на содержание алкоголя, ни состав сока ягод рябины пока никто не изучал. Остаются только косвенные признаки — неадекватное поведение наклевавшихся сомнительных ягод птиц и запах растаявших ягод с прокисшим забродившим ароматом», — пояснил учёный.

Напомним, в феврале потерявшие ориентацию птицы устроили массовую атаку на подразделение полиции на улице Серебренниковской в Новосибирске.