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Избивший оппонента в баре новосибирский полицейский пошёл под суд

 9 февраля, 12:19
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Избивший оппонента в баре новосибирский полицейский пошёл под суд
фото с сайта pixabay.com

Экс-сотруднику новосибирского МВД грозит до восьми лет лишения свободы за драку в баре, узнал корреспондент Сиб.фм 9 февраля из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

По версии следствия, вечером 25 августа 2017 года полицейский и двое его друзей отдыхали в баре Центрального района Новосибирска. Обвиняемый поругался с другим посетителем заведения, который якобы некорректно вёл себя с девушкой правоохранителя. Конфликт разгорелся так яро, что охранники попросили обоих мужчин покинуть бар.

Уже на улице обвиняемый догнал своего неприятеля и дважды ударил его кулаком по голове, потерпевший упал без сознания. В итоге оппонент полицейского получил переломы гайморовой пазухи и скуловой кости, а также тяжёлую черепно-мозговую травму. Всё это оценивается как тяжкий вред здоровью. Потерпевший до сих пор находится в больнице: он не может разговаривать и передвигаться.

На момент преступления обвиняемый работал во взводе охраны и сопровождения лиц, подвергнутых административному аресту. После служебной проверки МВД мужчину уволили из органов внутренних дел, а его руководителей привлекли к административной ответственности. В полиции он проработал менее года. Сейчас экс-правоохранителю грозит до восьми лет лишения свободы по части первой статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Заместитель прокурора области Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение, уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска.

Напомним, что в феврале бывший полицейский получил срок за взятки от ритуальных агентств в Новосибирске.

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