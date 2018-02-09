Пьяный пассажир устроил дебош в новосибирском аэропорту

При попытке доставить мужчину в дежурную часть аэропорта Толмачёво он публично оскорбил полицейского и ударил его напарника, узнал корреспондент Сиб.фм 9 февраля из сообщения Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

7 февраля сотрудники транспортной полиции задержали в аэропорту Толмачёво пьяного 25-летнего транзитного пассажира.

«При попытке доставить его в дежурную комнату для составления протокола об административном правонарушении он публично оскорбил полицейского, а прибывшему для подкрепления второму полицейскому нанёс удар», — сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.

В отношении разбушевавшегося пассажира возбуждено дело по статье 319 и части первой статьи 318 УК РФ («Оскорбление и применение насилия в отношении сотрудников транспортной полиции»).

Напомним, в конце января пьяная пассажирка такси покусала полицейского в Новосибирске.