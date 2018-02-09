Покорившее Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург шоу пройдёт в Новосибирске

Праздник, приуроченный ко Дню всех влюблённых, пройдёт в Новосибирске 11 февраля; на Big Love Show свои хиты исполнят Дима Билан, Полина Гагарина, Мот, Елена Темникова и другие звёзды эстрады, сообщили корреспонденту Сиб.фм организаторы шоу 9 февраля.

Big Love Show — одно из самых значимых событий в области российского шоу-бизнеса. Это праздник, приуроченный ко Дню всех влюблённых и посвящённый самому прекрасному чувству — любви.

Масштабный проект Love Radio ежегодно проходит на крупнейших концертных площадках страны и объединяет десятки тысяч зрителей. Это потрясающее шоу, невероятные световые решения и спецэффекты, киловатты звука и, конечно же, самые любимые звёзды и хиты.

Горячая музыкальная начинка и уникальный звёздный лайн-ап ежегодно превращают праздник Love Radio в несколько часов мощного драйва и запредельных эмоций, незабываемых впечатлений и колоссальной энергетики любви.

11 февраля на Big Love Show в Новосибирске для зрителей выступят Дима Билан, Полина Гагарина, Мот, Елена Темникова, MBAND, Юлианна Караулова, Мальбэк и Сюзанна.

Big Love Show — главный праздник Love Radio, вдохновлённый любовью.

Успейте стать участником грандиозного музыкального действия!

Официальный партнёр проекта — многопрофильный туроператор Anex Tour.

Возрастные ограничения: 12+

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