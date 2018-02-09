Президент России обсудил с Андреем Травниковым экономику Новосибирской области

Врио губернатора Новосибирской области доложил президенту о положении дел в регионе перед поездкой на заседание Совета по науке и инновациям и церемонией вручения премий молодым учёным, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте регионального правительства 9 февраля.

Во время рабочего визита в Новосибирск Владимир Путин провёл встречу с врио губернатора региона Андреем Травниковым, в ходе которой Травников доложил ему о социально-экономической ситуации в регионе, приоритетных проектах и перспективах развития области.

Визит президента продолжился заседанием Совета по науке и инновациям, в ходе которого он поддержал многие представленные инициативы по развитию научного комплекса Сибири. Также президент вручил премии молодым учёным, посетил НГУ и поздравил сотрудников СО РАН с Днём науки.

Напомним, прошлый визит в Академгородок Владимир Путин совершил в 2012 году в должности председателя правительства России