Прогуляться по виртуальному Парижу можно с роботами в Новосибирске

«Корпорация роботов» приглашает жителей Новосибирска потанцевать с лучшими роботами планеты и оказаться за тысячи километров от выставочного павильона в виртуальной реальности с роботами, узнал корреспондент Сиб.фм 9 февраля из сообщения на сайте организаторов.

Самая масштабная выставка в России «Корпорация роботов» собрала более 50 уникальных изобретений в области искусственного интеллекта. С экспонатами выставки можно общаться, спорить, танцевать и с их помощью записать свои воспоминания. Подробно с возможностями каждого робота каждый час посетителей будет знакомить экскурсовод.

В мастерской робототехники можно создать робота по своему замыслу, а на многочисленных мастер-классах стать автором неповторимых изобретений, порисовать 3D-ручкой и создать голограмму.

На выставке оборудованы четыре зоны виртуальной реальности, в которых можно оказаться далеко за пределами выставочной площадки, Новосибирска и даже прогуляться по Парижу.

Организаторы приготовили небольшой квест и для тех, кто только собирается посетить «Корпорацию роботов». В группе выставки в сети «ВКонтакте» опубликован список мест, где можно получить бесплатные пригласительные для детей. Места секретные, а тиражи ограниченные.

Технологические чудеса можно увидеть, потрогать и создать на цокольном этаже торгового центра «Малинка» до 25 февраля.

Напомним, роботы удивляют гостей и предсказывают будущее в Новосибирске с 20 января.