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Семилетняя девочка пострадала в крупном ДТП в Новосибирске

 9 февраля, 11:21
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Семилетняя девочка пострадала в крупном ДТП в Новосибирске
фото из группы «автоспас» в соцсети «вконтакте»

Утром в Новосибирске произошла авария: водитель Renault Logan не справился с управлением и зацепил две машины и автобус, узнал корреспондент Сиб.фм 9 февраля из сообщения специалистов «Автоспаса» в соцсети «ВКонтакте».

Столкновение произошло около 8:00. Renault Logan ехал по улице Первомайской в сторону села Барышева в крайнем левом ряду. За ним двигалась Toyota Ipsum, а Honda Stream и МАЗ автобус № 50 шли по встречной полосе.

Водитель Renault во время торможения потерял управление, вылетел на встречную полосу и врезался в Honda. От удара вторую машину отбросило на ехавший позади автобус. Водитель Toyota, увидев, что Renault потерял управление, попытался перестроиться в крайний правый ряд. Но в него врезалась задняя часть машины зачинщика аварии.

В ДТП пострадала семилетняя девочка — у неё травма головы. На место происшествия вызвали скорую и ГИБДД.

Напомним, что 8 февраля водители устроили «битву автобусов» на площади Маркса в Новосибирске.

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