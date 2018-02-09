Владимир Путин одобрил строительство синхротрона за 20 млрд рублей в Новосибирске

Президент Владимир Путин на заседании совета по науке и инновациям в Академгородке поддержал предложение о строительстве центра синхротронного излучения, передаёт корреспондент Сиб.фм, присутствовавший на заседании Совета 8 февраля.

Председатель СО РАН Валентин Пармон попросил Путина построить в Новосибирске центр синхротронного излучения. Он отметил, что в появлении центра заинтересованы различные дисциплины в биологии, а также медики и физики по всему миру. По мнению Валентина Пармона, это бы привлекло молодых специалистов остаться в российской науке.

«Чрезвычайно важной проблемой для России, не только для Сибирского отделения, является то, что в последние десятилетия Россия не осуществляла ни одного крупномасштабного научного проекта. Одним из таких проектов могло бы быть создание Центра синхротронного излучения коллективного пользования в Новосибирске», — сказал Валентин Пармон.

С помощью синхротронного излучения удаётся рассматривать структуру вещества на нанометровом уровне. Такой центр привлечёт не только учёных, но и предпринимателей.

Руководитель института ядерной физики Павел Логачёв сказал, что центр синхротронного излучения обойдётся примерно в 20 млрд рублей, а с учётом инфраструктуры — в 40 млрд рублей. На строительство уйдёт четыре-пять лет.

В ответ Владимир Путин заявил, что сроки и стоимость вполне приемлемы и понятны.

«Это всё можно сделать. Готовьте предложения, я не хочу сказать, что это завтра прямо произойдёт, но затягивать тоже не нужно, делайте прямо сейчас, а мы постараемся организовать работу по принятию соответствующих решений», — сказал президент России.

Также Владимир Путин отметил на Совете, что стране нужны подобные крупные проекты.

Напомним, 8 февраля президент заявил, что настроен развивать науку в Сибири.