Владимир Путин поддержал строительство метро в Новосибирске

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников попросил поддержки в строительстве новых станций метрополитена у президента России Владимира Путина, узнал корреспондент Сиб.фм 9 февраля из сообщения на сайте регионального правительства.

На двусторонней встрече с Владимиром Путиным в Новосибирске врио губернатора региона Андрей Травников попросил у главы государства поддержки на уровне федерального правительства в реализации проекта развития метро.

«По всем просьбам президент России выразил свою поддержку и дал соответствующие поручения. Моим коллегам из правительства Новосибирской области и коллегам из мэрии Новосибирска предстоит большая работа», — заявил Андрей Травников.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть также отметил на еженедельной встрече с журналистами, что врио губернатора представил президенту комплекс документов по развитию метрополитена.

«Был разработан пакет документов по развитию метрополитена — карта действующих и перспективных линий метро. Необходимо принимать решения, чтобы достроить начатые объекты метрополитена, в частности, Дзержинскую линию со станциями „Золотая Нива“, „Гусинобродская“ и „Молодёжная“, а также метродепо» — сказано в сообщении Локтя на сайте мэрии.

Градоначальник отметил, что объём инвестиций составит 17,5 млрд рублей. Также в проекте упомянули развитие второго направления метро: строительство перегона по Ленинской линии от площади Карла Маркса до площади Станиславского. На эти цели необходимо 6,5 млрд рублей. Ещё одна задача по метро — появление станции «Спортивная».

В преддверии выборов президента редакция Сиб.фм проводит опрос: какой из девяти значимых проектов Новосибирска наиболее важен для жителей города. На 9 февраля в опросе приняло участие 5 353 человека. С большим отрывом лидирует строительство метро — 2 490 голосов, затем идёт ледовая арена — 1 161 и онкодиспансер — 622. А вот меньше всего новосибирцы хотят аэроэкспресса до аэропорта Толмачёво — 77 голосов.

Напомним, 1 февраля врио губернатора Травников пообещал найти деньги на новую станцию метро в Новосибирске.