Яндекс покажет всем Олимпиаду

«Разница по времени с Кореей» и «трансляция Олимпиады» стали безусловными лидерами среди запросов Яндекса; поисковик добавил на главную страницу сервис для трансляции игр, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Яндекса 10 февраля.

Олимпиада в Пхёнчхане вышла на первое место по популярности в поиске среди новосибирских пользователей с 89 баллами из 100 по шкале поискового интереса. Чаще всего к Яндексу обращаются с запросами «когда начало Олимпийских игр», «церемония открытия Олимпиады», «трансляция Олимпиады», «разница во времени с Кореей», «будут ли транслировать Олимпиаду в России».

Яндекс решил порадовать болельщиков и начал показывать все состязания в прямом эфире с восьми утра до 22 часов по новосибирскому времени. Пользователи могут переключаться между разными видами: например, пока хоккеисты отдыхают, можно последить за биатлонной гонкой, а потом вернуться ко второму периоду.

Трансляция открывается в отдельном окне поверх других приложений, окно можно отодвинуть в угол экрана, отрегулировать его размер, звук и смотреть, параллельно занимаясь другими делами.

Игры будут доступны на странице трансляций и в записи. Чтобы не пропустить интересные игры, можно подписаться на нужную трансляцию — тогда Яндекс напомнит о ней заранее.

Напомним, интерес пользователей Яндекса к спорту сохраняется не первую неделю. Бой боксёров Мурата Гассиева и Юниера Дортикоса в Сочи попал на второе место рейтинга за 31 января — 4 февраля.