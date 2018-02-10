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Наука будет, птицы пьют — Итоги недели Сиб.фм

 10 февраля, 14:03
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Наука будет, птицы пьют &mdash; Итоги недели Сиб.фм
фото с сайта правительства новосибирской области

Эта неделя оказалась наполнена диаметрально разными событиями: поздравить учёных с Днём науки приехал президент России, птицы волей перепадов температуры стали алкоголиками, а жители одного из посёлков Новосибирской области свергли мэра. Мы собрали самые важные события с 5 по 9 февраля по версии Сиб.фм.

ВЕСЬ ПОСЁЛОК ТРЕБОВАЛ ГОЛОВУ ГЛАВЫ

Понедельник, 5 февраля. Жители посёлка Колывань вышли на митинг к зданию администрации с требованиями отставки главы района Виктора Аверина. Его обвиняли в халатности из-за трагического случая, произошедшего 2 февраля: в яме, которую выкопали для ремонта водопровода и не зарыли рабочие МУП «Колыванское хозяйство», утонули два маленьких брата. Директора предприятия взяли под стражу. Однако жители Колывани, уверенные в том, что рыба гниёт с головы, добивались отставки главы района. В тот же день, 5 февраля, мэр Колывани Алексей Дорофеев подал в отставку.

АЛКОАТАКА НА МВД

Вторник, 6 февраля. Орнитологи отмечают, что гроздь забродившей рябины для птицы — как бутылка водки для человека. 6 февраля свиристели в Новосибирске явно перебрали с оттаявшими ягодами. Птицы наелись рябины и боярышника и в пьяном угаре атаковали строение на улице Серебренниковской — бывшую штаб-квартиру Управления МВД по СФО. Очевидец прислал Сиб.фм кадры осады ведомственного здания.

Вскоре пернатые вернулись «за стол», на ветки с ягодами, и вскоре начали с этих веток падать. Впрочем, в течение нескольких часов птицы протрезвели и начали вести себя как обычно.

ДВЕРЕПАД

Среда, 7 февраля. Общественный транспорт не справлялся с наплывом пассажиров и несколько дней трещал по швам. Сначала соцсети взорвал случай с отвалившейся дверью автобуса № 18. Конфуз случился, когда автобус проезжал по улице Ипподромской в Новосибирске. «С ветерком» пассажиры проехали почти 20 метров, а затем водитель остановился, чтобы устранить проблему. К счастью, движение по маршруту не было нарушено — водитель закрепил дверь, заблокировал её и повёз пассажиров дальше. На следующий день дверь отвалилась от маршрутки на остановке «Парк „Берёзовая роща“». На этот раз всё оказалось сложнее — поломку не получилось устранить на месте. Водителю пришлось высадить пассажиров на остановке и отогнать автомобиль на ремонт.

ВСЁ БУДЕТ ПО НАУКЕ

Четверг, 8 февраля. Новосибирск замер. Все следили за каждым движением и словом президента России Владимира Путина, который посетил столицу Сибири. Свой рабочий визит Путин посвятил сибирским учёным — поздравил их с Днём науки, вручил премии за достижения в области науки молодым специалистам и провёл заседание Совета по науке и инновациям. В ходе заседания президент России выслушал предложения представителей научных центров Красноярска, Иркутска и других регионов Сибири, в частности, о совершенствовании систем исследования Байкала развитии территорий с большим научным потенциалом. Большинство инициатив Владимир Путин признал перспективными и заверил, что проекты получат поддержку от государства.

«Проработаем обязательно, точно будем идти вперёд. Будем заниматься укреплением Сибирской академии наук», — сказал президент.

ЗА МИЛЫХ ДАМ

Пятница, 9 февраля. Экс-сотруднику новосибирского МВД грозит до восьми лет лишения свободы за драку в баре, заместитель прокурора региона передал его дело в суд. По версии следствия, в августе 2017 года тогда ещё полицейский пришёл в бар со своей девушкой. По его словам, посетитель заведения некорректно вёл себя со спутницей молодого человека. Не стерпев, правоохранитель в ярости избил обидчика девушки. Проявив себя как настоящий кавалер и защитник, мужчина попал на скамью подсудимых: его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по части первой статьи 111 УК РФ. Его оппонент уже полгода находится в больнице с переломами гайморовой пазухи и скуловой кости, а также тяжёлой черепно-мозговой травмой.

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