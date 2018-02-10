Нелегальный извозчик погиб с пассажирами в ДТП в Красноярском крае

Honda Odyssey столкнулся с «КамАЗом» на междугородней трассе; в аварии погибли восемь человек, включая водителя иномарки, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы СУ СКР по Красноярскому краю 10 февраля.

Сообщение о трагедии поступило в следственные органы сегодня около девяти утра. По данным правоохранителей, на 70-м километре дороги «Тасеево — Канск — Устье», Honda Odyssey врезался в «КамАЗ», когда оказался на встречной полосе во время обгона.

В ДТП погибли восемь человек, в их числе водитель Honda и три несовершеннолетних ребёнка.

«Следственными органами следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц“)», — сообщает пресс-служба краевого СК.

Следователи выяснили, что погибший владелец легкового автомобиля регулярно возил пассажиров по маршруту «село Дзержинское — Красноярск» без разрешительных документов. Попутчиков мужчина находил в социальных сетях, все погибшие в аварии были его пассажирами. Сотрудники СК продолжают расследование дела: им предстоит опросить очевидцев и провести судебные экспертизы.

Напомним, 9 февраля в крупном ДТП в Новосибирске пострадала семилетняя девочка.