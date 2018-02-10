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Олигарх Мельниченко поглотил новосибирские ТЭЦ

 10 февраля, 10:24
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Олигарх Мельниченко поглотил новосибирские ТЭЦ
фото с сайта «сибэко»

Сибирская генерирующая компания приобрела контрольный пакет крупнейшего новосибирского энергоактива- компании «СИБЭКО», узнал корреспондент Сиб.фм на официальном сайте энергохолдинга 10 февраля.

В результате сделки СГК стала владельцем около 78 % акций «СИБЭКО».

«Предприятия будут включены в структуру СГК. Все обязательства компании перед партнёрами и клиентами будут сохранены. Консолидация энергетических активов на базе СГК позволит повысить эффективность работы предприятий за счёт снижения управленческих расходов и оптимизации закупочной деятельности», — говорится в сообщении.

Как сообщил Сиб.фм источник, знакомый с ходом переговоров, «обе стороны шли к поглощению довольно длительное время, процесс переговоров длился не один год».

После закрытия сделки суммарная установленная мощность объектов СГК увеличится на 38 % до 10,9 ГВт, тепловая — на 53 % до 23,9 тысячи Гкал/час.
В декабре 2017 года ФАС дала разрешение на приобретение 100 % «СИБЭКО» «Кузбассэнерго» (входит в группу СГК — прим. Сиб.фм).

При этом ФАС вынесла отдельное предписание, в котором обязала «Кузбассэнерго» в случае приобретения актива не допускать необоснованного повышения цен на электроэнергию на оптовом рынке.

По данным антимонопольной службы, после слияния выработка электрической энергии в зоне свободного перетока «Алтай» группой лиц, связанных с «Кузбассэнерго», вырастет с 60,7 % до 99,6 %.

В настоящий момент «СИБЭКО» управляет четырьмя ТЭЦ в Новосибирске, Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве и Бийской ТЭЦ (АО «Бийскэнерго»). В структуре компании ещё 17 дочерних предприятий.

Сумма сделки не разглашается. Уставный капитал «СИБЭКО» составляет почти 8,349 млрд рублей. Как сказано на сайте компании, в настоящий момент размещено более 33,4 млрд рублей обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 25 копеек.

Основным владельцем группы СГК считается миллиардер Андрей Мельниченко. «СИБЭКО» аффилирована с компанией «РуКом», которую в свою очередь связывают с олигархом Михаилом Абызовым.

Напомним, в январе стало известно, что АО «Кузбассэнерго», собственником которого является Андрей Мельниченко, выкупает 100 % акций «СИБЭКО», тогда же врио губернатора Новосибирской области, Андрей Травников заявил, что продажа не отразится на потребителях электроэнергии.

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