2 балла
-15 C°
Курс ЦБ:
58,17
71,39

Владимир Путин поддержал строительство социально значимых объектов в Новосибирской области

 10 февраля, 21:42
были упомянуты
подходящие темы
Владимир Путин поддержал строительство социально значимых объектов в Новосибирской области
фото с сайта правительства новосибирской области

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заручился поддержкой Владимира Путина в отношении развития метро, детского блока Областной больницы и увеличения шансов Новосибирска на проведение в городе Чемпионата мира по хоккею — 2023, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы правительства региона 10 февраля.

Во время рабочего визита президента России в Новосибирск врио губернатора области Андрей Травников доложил Путину о социально-экономической ситуации в регионе, а также выступил с просьбой оказать поддержку строительству важных для территории объектов — перинатального центра, новой ледовой спортивной арены и продолжению развития новосибирского метрополитена.

«Ввод в строй перинатального центра позволит нам переформатировать всю работу детского блока Областной клинической больницы и создать условия не только для рожениц, но и на более качественном современном уровне оказывать всесторонние медицинские услуги детям», — сформулировал важность объекта Травников.

Врио губернатора пояснил, что правительство Новосибирской области и руководство муниципалитета провели большую работу по определению приоритетов и этапов последующего строительства метро и попросил у президента России поддержки на уровне федерального правительства.

Андрей Травников также подчеркнул: возведения нового спортивного объекта — ледовой арены ждут не только жители Новосибирской области, но и соседних регионов. Он доложил Владимиру Путину об этапах подготовки к Молодёжному чемпионату мира по хоккею с шайбой, на проведение которого в Новосибирске в 2023 году претендует Россия.

Владимир Путин согласился принять участие в развитии этих трёх направлений, выразил свою поддержку и дал соответствующие поручения. Региональное руководство ждёт большая работа по взаимодействию с федеральными министерствами и ведомствами для включения этих объектов в федеральные программы.

Напомним, рабочая встреча Путина и Травникова состоялась в Новосибисрке 8 февраля.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 1 февраля, 13:05 • статья

Мост, обход или метро: мнение власти

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников оценил мнение жителей города по вопросам строительства, ознакомившись с предварительными итогами опроса Сиб.фм.
 1 февраля, 11:18 • статья

Пополнить фонды

Впервые за почти два месяца курс евро превысил отметку в 70 рублей. Финансовый аналитик разбирается, нужно ли бежать в обменник прямо сейчас.
 19 января, 12:31 • статья

Мост, обход или метро?

Количество проектов, требующих федерального финансирования, в Новосибирске растёт, а финансирование — нет. Опрос редакции Сиб.фм: какие проекты действительно нуждаются в помощи федерального бюджета?
самое популярное
 7 февраля, 14:31 • новость

«Дверепад» начался в общественном транспорте Новосибирска

Сначала оторвалась дверь у автобуса № 18, а спустя несколько часов подобный инцидент случился уже с маршруткой № 48.
 5 февраля, 10:57 • новость

Крупный супермаркет горит в Новосибирске

Недалеко от станции метро «Берёзовая роща» загорелся супермаркет «Мария-Ра», от здания валит чёрный дым.
 30 января, 08:10 • новость

Осуждённый военный «послал» новосибирских прокурора и судью по скайпу

Осуждённый за тяжкое преступление мужчина выругался на судью и прокурора во время рассмотрения своей апелляционной жалобы; выплеск эмоций грозит осуждённому новым сроком.
 31 января, 08:45 • новость

Воровство телефонов грозит сроком сотруднице «Почты России» из Новосибирска

Оператор отделения связи ответит перед судом за кражу телефонов; женщина доставала гаджеты из посылок и заменяла их пенопластом.
 29 января, 14:48 • новость

Неизвестные избили известного хоккейного комментатора в старейшей пиццерии Новосибирска

Воскресный вечер в старейшей пиццерии Новосибирска закончился массовой дракой посетителей двух заведений; пострадали шеф-повар ресторана и известный хоккейный журналист Дмитрий Ерыкалов.
 30 января, 13:12 • новость

«Зайцев» запретят высаживать на мороз из общественного транспорта

Минтранс внёс в правительство законопроект, запрещающий выгонять из транспорта не только детей, но и взрослых безбилетников, если это поставит человека в опасное для жизни и здоровья положение.
присоединяйтесь!
    