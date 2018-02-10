Владимир Путин поддержал строительство социально значимых объектов в Новосибирской области

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заручился поддержкой Владимира Путина в отношении развития метро, детского блока Областной больницы и увеличения шансов Новосибирска на проведение в городе Чемпионата мира по хоккею — 2023, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы правительства региона 10 февраля.

Во время рабочего визита президента России в Новосибирск врио губернатора области Андрей Травников доложил Путину о социально-экономической ситуации в регионе, а также выступил с просьбой оказать поддержку строительству важных для территории объектов — перинатального центра, новой ледовой спортивной арены и продолжению развития новосибирского метрополитена.

«Ввод в строй перинатального центра позволит нам переформатировать всю работу детского блока Областной клинической больницы и создать условия не только для рожениц, но и на более качественном современном уровне оказывать всесторонние медицинские услуги детям», — сформулировал важность объекта Травников.

Врио губернатора пояснил, что правительство Новосибирской области и руководство муниципалитета провели большую работу по определению приоритетов и этапов последующего строительства метро и попросил у президента России поддержки на уровне федерального правительства.

Андрей Травников также подчеркнул: возведения нового спортивного объекта — ледовой арены ждут не только жители Новосибирской области, но и соседних регионов. Он доложил Владимиру Путину об этапах подготовки к Молодёжному чемпионату мира по хоккею с шайбой, на проведение которого в Новосибирске в 2023 году претендует Россия.

Владимир Путин согласился принять участие в развитии этих трёх направлений, выразил свою поддержку и дал соответствующие поручения. Региональное руководство ждёт большая работа по взаимодействию с федеральными министерствами и ведомствами для включения этих объектов в федеральные программы.

Напомним, рабочая встреча Путина и Травникова состоялась в Новосибисрке 8 февраля.