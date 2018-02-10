Shortparis из Новокузнецка стали музыкальным открытием года в Европе

Музыканты пост-панк-группы Shortparis из Новокузнецка покорили критиков и публику крупнейшего музыкального фестиваля новой музыки MENT в Словении, узнал 10 февраля корреспондент Сиб.фм в сообществе Shortparis в сети «ВКонтакте».

Индустриальная группа Shortparis покорила музыкальный андеграунд в Восточной Европе. Музыканты из Новокузнецка стали главным открытием для журналистов и посетителей среди 60 групп на фестивале шоу-кейсов MENT в Любляне, проходившего с 31 января по 2 февраля.

«Катарсис. Спасение. Shortparis. Этот дерзкий и непреодолимо броский танцевальный пазл, сложенный из тёмной электроники, пост-панка, шугейза и шансона. Закреплённая в декадентской эстетике лабиринтов русской души, с лирикой на французском и английском, группа стирает границу между концертом и театральным выступлением», — уверены организаторы фестиваля новой музыки MENT в Словении.

«На сцену будто выходят входят Иэн Кёртис, Сьюзи Сью, Бликса Баргельд, Питер Мёрфи и Ник Кейв. Иэн танцует в углу один, Сьюзи обливает первые ряды красным вином, Бликса и Ник танцуют танго, Питер покупает билеты в Россию», — добавили организаторы MENT.

Группа Shortparis — один из символов творческого ренессанса в музыке русского андеграунда, уверены авторы журнала Louder than war. Их звучание полно новаторства, интенсивности, чувства тёмной и меланхолической опасности, они являются представителями направления dark wave.

«У них достаточно песен и харизмы, чтобы заполнить стадион как Depeche Mode, они звучат, как XXI век. Shortparis делают звук электроники тёплым и человечным, пока певец исполняет эти дикие секс-танцы, которые частично гипнотизируют аудиторию, а частично пугают», — считает автор LTW Джон Робб.

«Это настоящая дискотека смерти — путешествие в постиндустриальную музыку. Увлекательное сочетание электроники и пост-панк-деконструкции с оперным вокалом», — полагают в LTW.

Группа Shortparis выпустила первый альбом в 2013 году в Новокузнецке. Музыканты любят сочетать музыку и перформанс, например, они играли концерт в продуктовом магазине Новокузнецка, протестуя против превращения искусства в товар. В 2016 году коллектив переехал в Санкт-Петербург. Дискография группы включает в себя два альбома — «Дочери» (2013) и «Пасха» (2017), а также два сингла — «Новокузнецк» и «Амстердам».

«Я перестал однозначно негативно относиться к Сибири после переезда в Петербург. В каком-то смысле я даже стал культивировать в себе мой родной город Новокузнецк. Раньше моё отношение было чуть более подростковым, более однозначным», — рассказал Colta.ru вокалист Николай Комягин.

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