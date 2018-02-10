Велосипед и 13-й трамвай померились скоростью в Новосибирске (видео)

В экстремальном эксперименте «Кто быстрее?» участвовал легендарный общественный транспорт с журналистом нашего информационного партнёра — «8 канал. Новосибирск» на борту и студент-велосипедист.

Снег, плохие дороги и автомобильные пробки заставляют сибиряков экспериментировать со способами передвижения по городу.

Закалённые жители города, не дожидаясь лета, уже пересаживаются на двухколёсный транспорт. Студент Михаил Коробейников, участник движения «Привет, велосипед!», даже на метро стал редко ездить. Он утверждает, что его двухколёсный друг — отличная альтернатива любому общественному транспорту. А журналистка Нина Ильина убеждена в том, что 13-й трамвай уж точно быстрее мчит по рельсам, чем Мишины ноги крутят педали.

И вот в один прекрасный момент ребята встретились и поспорили — кто же быстрее доберётся от ГБШ до центра города. Нина прихватила с собой видеооператора, а велосипедист Миша снимал свой долгий путь на экшен-камеру.

А кто победил и чем закончился эксперимент, вы узнаете, посмотрев видео из свежего выпуска программы «В курсе». А перед началом просмотра можете даже поспорить с другом и сделать ставки.

Напомним, в сентябре 2017 года, ставший уже легендой Новосибирска, трамвай № 13 вышел на другой маршрут и протаранил минивэн на путях.