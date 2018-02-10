Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в новосибирском сквере

Полиция задержала подозреваемого и выяснила обстоятельства убийства жителя Новосибирска в Нарымском сквере — мужчина погиб в попытке разрешить конфликт со своим знакомым, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области 10 февраля.

Тело мужчины в Нарымском сквере обнаружили местные жители рано утром 7 февраля.

«На место преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Личность погибшего была установлена — им оказался 48-летний житель Центрального района города Новосибирска, на теле которого было обнаружено более 20 ножевых ранений», — сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Прибывшие на место полицейские нашли рядом с трупом окровавленный нож и кастет. Предполагаемый убийца нашёлся среди знакомых убитого. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний мужчина. За несколько дней до произошедшего между товарищами произошёл конфликт. Разрешить спор они решили вечером в сквере за Новосибирским цирком.

Оппонент пострадавшего на «стрелку» прихватил с собой нож, сразу при встрече набросился на 48-летнего знакомого, нанёс ему более 20 ранений и скрылся. В ходе расследования оперативники выяснили, где живёт подозреваемый, задержали его и доставили в полицию для дачи показаний.

«По данному факту следственными органами СУ СК Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации („Убийство“). Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления», — сообщает ведомство.

Напомним, в декабре 2017 года следователи направили в суд дело молодой женщины, заказавшей убийство своей свекрови, чтобы не отдавать деньги, взятые в долг.