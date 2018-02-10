Чтобы избежать существенного превышения смертности над рождаемостью и скрасить нелёгкий процесс воспитания детей, члены ЛДПР предлагают мотивировать молодых родителей рублём, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ЛДПР 10 февраля.

Согласно данным Росстата, по итогам 2017 года рождаемость в России упала на 10,7 % и оказалась самой низкой за последние 10 лет. В результате общая численность населения страны уменьшилась, хотя до того она понемногу росла.

В Госдуме к этой проблеме обратились ещё до публикации отчёта статистиков. Председатель фракции ЛДПР Владимир Жириновский направил в правительство РФ законопроект, направленный на оказание материальной поддержки семьям с детьми от полутора до трёх лет. Жириновский предложил выплачивать ежемесячные пособия в связи с рождением или усыновлением не только первого, но и второго ребёнка до трёх лет.

Председатель российской либерально-демократической партии озабочен тем, что так называемые детские пособия выплачиваются молодым родителям с детьми до полутора лет, в то время как отпуск по уходу может продлиться до тех пор, пока ребёнку не исполнится три года. По словам представителей ЛДПР, региональные власти имеют право устанавливать такие пособия на своей территории, но, к сожалению, не спешат этим правом пользоваться: бюджеты 75 федеральных субъектов сегодня являются дефицитными.

«Если закон примут, это гарантирует достаточное материальное обеспечение для спокойного воспитания детей и в целом будет способствовать увеличению рождаемости в нашей стране», — заявил Владимир Жириновский.

Кроме того, он выступает за усовершенствование программы «Материнский капитал», инициатором которой в своё время выступила именно ЛДПР. В регионах со сложной демографической ситуацией Жириновский предлагает увеличить материнский капитал до 500 тысяч рублей уже за первого ребёнка, а за второго — давать 700 тысяч рублей. Одновременно он требует расширить спектр применения материнских средств: не только на погашение ипотечного кредита, но и на приобретение бытовой техники, автомобиля и других товаров.

По мнению Владимира Жириновского, следует поощрять даже тех матерей, которые не хотят ребёнка, но и не готовы делать аборт.

«Пускай рожают, отдают ребёнка государству — и за это получают определённое пособие. Дадим такой женщине 300 тысяч. Она согласится, не будет делать аборт, мы её направим тогда в санаторий специальный, она там доносит ребёнка, родит. Государство ребёнка заберёт. Это может положительно сказаться на увеличении рождаемости в России», — уверен Жириновский.

Политик напомнил, что женщина, родившая двух детей, получает право на выплату материнского капитала, даже если дети рождены от разных отцов. В связи с этим он планирует выносить на обсуждения в Госдуму также вопросы поддержки матерей-одиночек и отцов, которые создают новые семьи.

Напомним, в феврале 2017 года рейтинг регионов с самой высокой рождаемостью возглавила республика Тыва.