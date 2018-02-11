2 балла
-11 °C
Курс ЦБ:
58,17
71,39

15-летний геймер WoW пропал в Новосибирской области

 11 февраля, 16:52
были упомянуты
подходящие темы
15-летний геймер WoW пропал в Новосибирской области
Фото из группы «Лиза-Алерт.Новосибирск» в сети «ВКонтакте»

Полиция разыскивает 15-летнего подростка из Бердска с татуировкой «РЭПЛ» — это никнейм продвинутого игрока в World of Warcraft, выяснил 11 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения ГУ МВД по Новосибирской области.

15-летний Илья Сергеевич Ведерников вышел из дома на улице Лунной в Бердске около 10:00 10 февраля. Спустя сутки полиция объявила мальчика в розыск.

Подросток ростом 155-160 сантиметров выглядит младше — на 12-14 лет. Школьник крупного телосложения, лицо круглое, волосы светло-русые, короткие. Был одет в вязаную шапку, тёмно-синюю куртку, тёмные ботинки.

«На большом пальце левой руки у него татуировка „РЭПЛ“. Это может означать неправильное написание слова „рэп“ или никнейм персонажа игры World of Warcraft», — узнал корреспондент Сиб.фм.

Согласно рейтингам на сайте многопользовательской онлайн-игры World of Warcraft, игрок под никнеймом Raple достиг 893 уровня предметов и заработал рейтинг в 6 005 пунктов среди миллионов игроков по всему миру. Во вселенной игры это гоблин-шаман.

Отдел МВД России по городу Бердску попросил сообщить о местонахождении подростка в дежурную часть по телефону 8 (383) 413-00-23.

Напомним, в декабре 2017 года убийство пропавшей новосибирской студентки заинтересовало британские СМИ.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Однажды на Среднем Западе

 8 февраля, 10:59 • колонка
Максим Генинг
кинолюбитель
 6 февраля, 13:39 • интервью

Войти в зону комфорта

Быть или не быть матерью? А если быть — то уходить в декрет на три года или переживать беременность на работе? Своим опытом делится региональный управляющий «БКС Ультима private banking» Олеся Некрасова, ждущая второго ребёнка.
 15 января, 13:35 • статья

Мама, у меня ВИЧ — я умру?

От 3,5 до 5 тысяч родителей в Новосибирской области ежегодно отказываются от профилактической вакцинации своих детей. К чему это может привести и как с этим бороться законодательно, рассказали органы опеки, минздрав и прокуратура.
самое популярное
 7 февраля, 14:31 • новость

«Дверепад» начался в общественном транспорте Новосибирска

Сначала оторвалась дверь у автобуса № 18, а спустя несколько часов подобный инцидент случился уже с маршруткой № 48.
 5 февраля, 10:57 • новость

Крупный супермаркет горит в Новосибирске

Недалеко от станции метро «Берёзовая роща» загорелся супермаркет «Мария-Ра», от здания валит чёрный дым.
 30 января, 08:10 • новость

Осуждённый военный «послал» новосибирских прокурора и судью по скайпу

Осуждённый за тяжкое преступление мужчина выругался на судью и прокурора во время рассмотрения своей апелляционной жалобы; выплеск эмоций грозит осуждённому новым сроком.
 31 января, 08:45 • новость

Воровство телефонов грозит сроком сотруднице «Почты России» из Новосибирска

Оператор отделения связи ответит перед судом за кражу телефонов; женщина доставала гаджеты из посылок и заменяла их пенопластом.
 29 января, 14:48 • новость

Неизвестные избили известного хоккейного комментатора в старейшей пиццерии Новосибирска

Воскресный вечер в старейшей пиццерии Новосибирска закончился массовой дракой посетителей двух заведений; пострадали шеф-повар ресторана и известный хоккейный журналист Дмитрий Ерыкалов.
 30 января, 13:12 • новость

«Зайцев» запретят высаживать на мороз из общественного транспорта

Минтранс внёс в правительство законопроект, запрещающий выгонять из транспорта не только детей, но и взрослых безбилетников, если это поставит человека в опасное для жизни и здоровья положение.
присоединяйтесь!
    