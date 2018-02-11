15-летний геймер WoW пропал в Новосибирской области
11 февраля, 16:52
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Полиция разыскивает 15-летнего подростка из Бердска с татуировкой «РЭПЛ» — это никнейм продвинутого игрока в World of Warcraft, выяснил 11 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения ГУ МВД по Новосибирской области.
15-летний Илья Сергеевич Ведерников вышел из дома на улице Лунной в Бердске около 10:00 10 февраля. Спустя сутки полиция объявила мальчика в розыск.
Подросток ростом 155-160 сантиметров выглядит младше — на 12-14 лет. Школьник крупного телосложения, лицо круглое, волосы светло-русые, короткие. Был одет в вязаную шапку, тёмно-синюю куртку, тёмные ботинки.
«На большом пальце левой руки у него татуировка „РЭПЛ“. Это может означать неправильное написание слова „рэп“ или никнейм персонажа игры World of Warcraft», — узнал корреспондент Сиб.фм.
Согласно рейтингам на сайте многопользовательской онлайн-игры World of Warcraft, игрок под никнеймом Raple достиг 893 уровня предметов и заработал рейтинг в 6 005 пунктов среди миллионов игроков по всему миру. Во вселенной игры это гоблин-шаман.
Отдел МВД России по городу Бердску попросил сообщить о местонахождении подростка в дежурную часть по телефону
Напомним, в декабре 2017 года убийство пропавшей новосибирской студентки заинтересовало британские СМИ.