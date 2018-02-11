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71 человек погиб при катастрофе Ан-148 в Подмосковье

 11 февраля, 21:00
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71 человек погиб при катастрофе Ан-148 в Подмосковье
Фото с сайта saratovairlines.ru

Минтранс РФ официально подтвердил гибель пассажиров и членов экипажа самолёта Ан-148 в Подмосковье, узнал 11 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения Следственного комитета РФ.

Пассажирский самолёт Ан-148 разбился при столкновении с вертолётом «Почты России». Об этом сообщили «Ленте.ру» спасатели, добравшиеся к месту катастрофы возле села Степановского.

Рядом с местом крушения нашли обломки вертолёта «Почты России», однако в пресс-службе компании опровергли неофициальные сведения. Представитель «Почты России» заявил «Интерфаксу», что у компании нет вертолётов в Орской области, а есть только два самолёта Ту-204.

Минтранс РФ официально подтвердил, что погибло 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» выполнял рейс «Москва — Орск». Воздушное судно вылетело из аэропорта Домодедово в Москве, но сигнал был потерян в 14:28 по Москве. Прямо перед потерей сигнала самолёт за минуту снизился с 1 900 до 975 метров.

В аэропорт Орска пришли родственники пассажиров самолёта, на место катастрофы вылетел глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Напомним, что в декабре 2017 года иркутские спасатели подняли упавший в Ангару вертолёт.

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