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«Аэрофлот» будет внимательнее следить за ручной кладью

 11 февраля, 11:00
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«Аэрофлот» будет внимательнее следить за ручной кладью
фото с сайта pixabay.com

Крупнейший российский авиаперевозчик ужесточит контроль за провозом ручной клади; пассажиры с громоздкими и превышающими допустимые нормы вещами могут не попасть в самолёт, 11 февраля узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы «Аэрофлота».

Чтобы обеспечить пассажирам всех авиакомпаний, входящих в группу «Аэрофлота», комфорт во время полёта и возможность размещать ручную кладь в салонах самолётов, работники или агенты компании будут проверять ручную кладь каждого пассажира на соответствие нормам с помощью специальных измерительных приборов.

Пассажиров обяжут предъявлять на регистрации весь багаж, ручную кладь, а также вещи, перевозимые без дополнительной оплаты сверх норм бесплатного провоза. Контроль будет действовать на протяжении всего времени прохождения пассажирами предполётных процедур.

«Если ручная кладь пассажира по каким-либо параметрам не соответствует нормам, установленным ПАО „Аэрофлот“, пассажир обязан сдать ручную кладь в качестве регистрируемого багажа. Если в результате будет превышена бесплатная норма багажа, предусмотренная билетом пассажира, он обязан оплатить такой сверхнормативный багаж», — говорится в сообщении пресс-службы «Аэрофлота».

Пассажиров, которые откажутся сдавать сверхнормативную кладь в багаж и оплачивать перевес, сотрудники компании-перевозчика могут не допустить на борт.

Представители авиакомпании отметили, что «Аэрофлот» не изменил установленных правил и норм провоза ручной клади, а лишь усиливает контроль за их соблюдением.

Напомним, на время проведения Чемпионата мира по футболу-2018 «Аэрофлот» ввёл специальный тариф для болельщиков российской сборной; первый билет за пять рублей до Москвы на одну из игр Чемпионата купил болельщик из Новосибирска.

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