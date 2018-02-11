Норвежский чемпион сбил надежду скиатлона Дениса Спицова на старте в Пхёнчхане

Норвежский лыжник Симен Крюгер сбил российских спортсменов на старте олимпийской гонки, но Денис Спицов пришёл четвёртым; происшествие стало сенсацией дня, узнал 11 февраля корреспондент Сиб.фм из трансляции «Чемпионата».

Норвежский лыжник Симен Хёгстад Крюгер взял золото на соревнованиях по скиатлону во время Зимней Олимпиады — 2018 в Пхёнчханге. Норвежцы Мартин Йонсруд Сундбю и Ханс Кристер Холунн стали обладателями серебряной и бронзовой медали 11 февраля.

Российский спортсмен Денис Спицов пришёл к финишу четвёртым. На старте мужской гонки по скиатлону на 30 километров упал российский лыжник Денис Спицов, затем задевший его Симен Крюгер.

«21-летний Спинцов тратил драгоценные силы на первой половине дистанции, а не в борьбе за медали. Есть все основания для протеста и дисквалификации норвежца. Тогда Спинцову достанется бронзовая медаль», — сообщил спортивный обозреватель Александр Круглов.

Сбитые на старте Денис Спицов и Андрей Ларьков должны были стать ударной силой российской сборной и «тёмными лошадками» лыжной гонки.

«Что касается падения в начале гонки, то там сначала упал Крюгер, за ним Андрей Ларьков. Мы шли друг за другом, поэтому не успел среагировать, да и объехать было нереально», — сообщил «Чемпионату» Денис Спицов после гонки.

Напомним, что в феврале сибирские холода могут испортить горнолыжные соревнования на Зимней Олимпиаде — 2018.