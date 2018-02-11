Новосибирский научный центр получит новый импульс к развитию

Инициативу, направленную на развитие Новосибирского научного центра, поддержал президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями СО РАН в Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы правительства региона 11 февраля.

В ходе рабочей поездки в Новосибирск 8 февраля Владимир Путин посетил Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера в Академгородке. Глава государства осмотрел лаборатории научного учреждения, ознакомился с его работой. Президент также провёл встречу с учёными.

Участники встречи обратились к Путину с инициативой создания проекта комплексного развития Новосибирского научного центра и создания в Новосибирске центра синхротронного излучения.

Врио губернатора региона Андрей Травников представил главе государства инициативу по отработке в Новосибирской области пилотной типовой модели эффективного развития территорий с высокой концентрацией научно-инновационного потенциала на базе Академгородка, Краснообска и наукограда Кольцово. В основе создаваемой модели лежит идея комплексного развития научного потенциала, сложившегося на территории Новосибирской области в XX веке, в совокупности с инновационным внедренческим поясом, включающим Технопарк новосибирского Академгородка и Биотехнопарк наукограда Кольцово, а также образовательными учреждениями нашего региона.

Президент России поддержал предложения по обоим проектам. В частности, современный центр синхротронного излучения может быть создан в Новосибирске в течение четырёх-пяти лет, стоимость его реализации оценивается приблизительно в 40 млрд рублей.

«Прозвучало два конкретных поручения — подготовить план-модель развития Новосибирского научного центра. Условно это проект „Академгородок 2.0“ — план комплексного развития всей этой территории, научного потенциала, инженерной, социальной инфраструктуры, внедренческих предприятий. Это необходимо сделать в течение 2018 года. Второе — это поддержка масштабных научных проектов, в первую очередь строительство центра синхротронного излучения в Институте ядерной физики Г. И. Будкера», — отметил врио губернатора Андрей Травников, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита главы государства в Новосибирскую область.

Напомним, во время встречи с учёными Владимир Путин дал понять, что решительно настроен развивать науку в Сибири.