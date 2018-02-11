Сибирские холода испортят Зимнюю Олимпиаду в Пхёнхчане

Американские синоптики прогнозируют низкую явку гостей на Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане из-за холодного и сухого воздуха из Сибири, узнал 11 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения Weather Underground.

Климат в Пхёнчхане — месте проведения Зимней Олимпиады — 2018 — не очень благоприятный в феврале. По данным американского СМИ, жители Пхёнчхана, спортсмены и гости олимпиады могут испытать морозы до −20 °С и усиление ветра.

«Пхёнчхан увидит несколько меньше снега, чем другие места на той же широте и в той же близости к воде. Это связано с тем, что преобладающие в феврале ветра из континентальной Азии часто сменяются горько-холодным и сухим воздухом из Сибири», — уверены в Weather Underground.

Но самым разрушительным для олимпийских игр может быть ветер с юго-запада.

«Тогда антициклон прогонит тёплый воздух с жёлтого моря и приведёт к дождю, который растопит горный снег и затруднит соревнования для спортсменов. Если прогноз не сбудется, то снегопад не прекратится», — сообщает СМИ.

Доминирующие сибирские холода обеспечили низкую явку зрителей на Зимних Олимпийских играх. Так, в день церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане часть зрителей ушли из-за холода до −5 °С. Даже банкоматы были заморожены арктическим воздухом, сообщило ABC News.

Холодная погода уже сказывается на атлетах и их снаряжении. Лыжи так сильно гнутся в альпийском центре «Юнпионг», что спортсмены бросают свои лыжи после каждого прогона.

В этом центре будут проводиться турниры по гигантскому слалому, скоростному спуску на горных лыжах. Холода формируют острейшие кристаллы снега, которые часто наносят скользящей поверхности лыж настолько сильный вред, что спортсменам нужно их выбрасывать.

Напомним, что в январе трёх сноубордистов из Новосибирска допустили к участию в Олимпийских играх.