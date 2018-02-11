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Задержан директор Новосибирского планетария

 11 февраля, 08:00
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Задержан директор Новосибирского планетария
фото из группы новосибирского планетария в соцсети «вконтакте»

Директора Новосибирского планетария Сергея Масликова взяли под стражу на время следственных действий; его коллеги и силовики отказываются комментировать происходящее, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения в аккаунте планетария в соцсети «ВКонтакте» 11 февраля.

О том, что директора Новосибирского планетария отправили в СИЗО на время проведения следственных действий (без указания дела, по которому идёт следствие), в соцсети «ВКонтакте» сообщили его коллеги. Как указано в сообщении, сотрудники планетария надеются на скорое восстановление честного имени руководителя и отказываются от комментариев.

Сергей Масликов отстранён от должности в связи с расследованием, обязанности директора приказом департамента образования мэрии Новосибирска переданы его заместителю Татьяне Белоусовой.

Коллектив также заверил, что работа планетария не будет приостановлена. Сиб.фм следит за развитием ситуации.

Напомним, Большой Новосибирский планетарий проводит фестивали, образовательные курсы и зрелищные мероприятия; в мае 2017 года в планетарии транслировался запуск ракеты-носителя «Союз СТ-А» из Гвианского космического центра.

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