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Более 11 тысяч жителей Новосибирска приняло участие в «Лыжне России»

 12 февраля, 16:37
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Более 11 тысяч жителей Новосибирска приняло участие в «Лыжне России»
фото с сайта nso.ru

Врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова впечатлило количество участников в лыжном забеге — он распорядился расширить географию проведения зимних мероприятий, узнал корреспондент Сиб.фм 12 февраля из сообщения пресс-службы регионального правительства.

Во всероссийских соревнованиях «Лыжня России — 2018» приняло участие более 11 тысяч жителей Новосибирска. Самый массовый старт прошёл на лыжной базе Института ядерной физики СО РАН имени Алика Тульского — там состязались почти три тысячи участников.

Первому на соревнованиях заезду — пять километров для девушек от 2000 года рождения и младше — давал старт врио губернатора. Сам же Андрей Травников принял участие в VIP-забеге на 2018 метров, придя на финиш шестым.

«У жителей Новосибирской области есть запрос на проведение зимних мероприятий, тут любят лыжи, поэтому необходимо проработать вопрос по организации „Лыжни России“ и других зимних соревнований в каждом муниципалитете», — заявил Андрей Травников.

Он распорядился расширить географию проведения «Лыжни России» в последующие годы в регионе.

Напомним, в январе публичный спуск на горных лыжах совершили дети и подростки с инвалидностью.

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