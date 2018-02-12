Директора Новосибирского планетария арестовали за съёмки рекламы видеокамерой для космоса

Следователи подозревают директора Новосибирского планетария в получении 190 тысяч рублей за аренду камеры стоимостью в несколько миллионов рублей для съёмки звёздного неба в рекламных роликах, узнал 12 февраля корреспондент Сиб.фм из источника, близкого к администрации планетария.

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении 58-летнего директора Новосибирского планетария Сергея Масликова, его подозревают в получении взятки. Сейчас директор заключён под стражу, его обязанности исполняет заместитель муниципального учреждения.

По версии следствия, директор муниципального учреждения нарушил процедуру передачи казённого имущества в аренду. В сообщении ведомства речь идёт об аренде видеоаппаратуры, светового и звукового оборудования. В СК утверждают, что Сергей Масликов получил за это взятку в виде денег летом 2015 года и осенью 2017 года.

Более 190 тысяч рублей были перечислены на счёт подконтрольной организации и переданы лично. В пресс-службе следственного управления следственного комитета РФ по Новосибирской области не смогли назвать точные даты, в которые осуществлялась аренда.

«Предположительно он давал видеокамеру стоимостью в несколько миллионов в пользование для съёмки рекламных роликов», — пояснил Сиб.фм источник, пожелавший остаться неназванным.

По данным сайта iguides.ru, для съёмки звёздного неба используются фотокамеры Hasselblad с разрешением в сотни мегапикселей. Такая камера не предназначена для повседневной съёмки. Hasselblad требует тонкой настройки и лучше всего подходит для захвата больших пространств: звёздного неба, спокойных волн на закате, полей с яркими цветами и так далее.

Также её можно применять для постановочной съёмки в помещениях и для создания высокодетализированных снимков сложных объектов — например, насекомых. Как сообщают специалисты 200-мегапиксельная камера Hasselblad H5D-200c MS стоит более 1,5 млн рублей.

Напомним, 11 февраля директора Новосибирского планетария Сергея Масликова взяли под стражу на время следственных действий.