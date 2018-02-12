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Мужчина убил жрицу любви на дне рождения сына в Красноярском крае

 12 февраля, 18:50
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Мужчина убил жрицу любви на дне рождения сына в Красноярском крае
фото с сайта polebrani.ru

Пока жена лежала в роддоме, житель Красноярского края вызвал на дом проституток и застрелил одну из них, сообщили корреспонденту Сиб.фм 12 февраля в пресс-службе региональной прокуратуры.

На радостях от рождения ребёнка мужчина решил устроить у себя дома мальчишник. Жена приходила в себя в больнице, а в это время муж собрал друзей и, видимо, чтобы было веселей, вызвал проституток.

«В процессе праздника время оказания интимных услуг истекло, а хозяин квартиры настаивал на продолжении. Ему было сказано, чтобы он произвёл оплату, и тогда может дальше получать услуги. В связи с этим возник конфликт, он взял оружие и полголовы ей снёс», — сообщили в региональной прокуратуре.

Подозреваемый сейчас находится под арестом, его обвиняют по 105 статье УК РФ («Убийство»).

Какую-либо информацию о дате, месте происшествия и возрасте фигурантов дела прокуратура не сообщает, ссылаясь на тайну личной жизни.

Напомним, в июне 2017 года в убийстве проститутки в новогоднюю ночь был обвинён житель Иркутска.

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