Новосибирские депутаты одобрили отчёт мэра по городскому бюджету

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил на 23-й сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва с отчётом о результатах своей деятельности и деятельности мэрии по итогам 2017 года, отчёт мэра депутаты приняли единогласно, узнал корреспондент Сиб.фм 12 февраля из сообщения пресс-центра городской администрации.

Это четвёртый отчёт мэра Анатолия Локтя перед Советом депутатов города, начиная с момента избрания мэром города. Озвученные результаты войдут в историю — ведь Новосибирску в этом году исполняется 125 лет.

«Это итог работы коллектива мэрии, тех, кто с нами сотрудничает, в том числе депутатов: многие планы и программы требуют совместного решения. Непросто складывается бюджет города, он дефицитный, возрос внутренний долг — это проблемы, которые нам необходимо решать в ближайшем будущем. Важно, что в этих условиях мы не остановили развитие города: строятся школы, новые кварталы, благоустраивается набережная, ремонтируются дороги. Для меня это главное», — сказал мэр Анатолий Локоть.

Как подчеркнул градоначальник, в 2017 году усилия муниципалитета были сконцентрированы и направлены на развитие трёх приоритетов: дороги и общественный транспорт, зелёный город и социальная инфраструктура.

«В ряду исторических достижений первое место занимает масштабная реконструкция Михайловской набережной. Второе достижение ушедшего года: выполнен норматив по ремонту дорог — 1,3 млн квадратных метров — и определены надёжные источники финансирования до 2025 года в рамках федерального проекта „Безопасные и качественные дороги“. Чтобы жители могли комфортно и безопасно передвигаться по городу, ежегодно мы капитально ремонтируем около 20 километров дорог», — отметил Анатолий Локоть.

Градоначальник пообещал, что в 2018 году будет сдан в эксплуатацию новый участок дороги по улице Георгия Колонды. В результате завершения этого проекта существенно улучшится транспортная доступность 4-го, 5-го и 6-го микрорайонов Калининского района.

«В прошлом году было отремонтировано рекордное количество городских дворов — более 300, а по программе капитального ремонта многоквартирных домов был пройден рубеж в 1 000 домов. Заметно преобразились Нарымский сквер, Центральный парк, парки имени Кирова и „У моря Обского“. Высажено семь тысяч деревьев и восемь тысяч кустарников. Более 30 зелёных территорий мы защитили от вырубки и коммерческой застройки», — отметил он.

Новосибирск набирает темпы и в строительстве школ: две новые школы уже введены в строй, ещё пять строятся.

Анатолий Локоть подчеркнул, что созданное совместно с Белоруссией предприятие по ремонту и изготовлению трамваев выпустило на маршрутные линии 12 трамваев, обеспечив не только удобство пассажирам, но и экономию в 7 млн рублей от каждого произведённого вагона. В минувшем году надёжно работали маршруты новой трамвайной линии до «Чистой Слободы».

«Городским театрам „На левом берегу“ и под руководством Сергея Афанасьева больше не придётся скитаться по чужим площадкам. Оба театра в 2017 году получили собственные помещения: одно отремонтировано, в другом начнётся реконструкция. Этих событий театральные коллективы ждали не один десяток лет», — сказал мэр.

Приоритеты развития Новосибирска широко обсуждались с горожанами. Год назад состоялись общественные дискуссии, на которых были рассмотрены планы и приоритеты развития города, источники финансирования. В результате широкого обсуждения были собраны предложения горожан и депутатов, их мнения по реализации городских приоритетов, намечены основные направления действий.

«Новосибирцы утвердили реальные планы, и сегодня хорошо видны результаты, позволяющие нам отчитаться о проделанной работе», — добавил мэр Анатолий Локоть.

Напомним, в ноябре 2017 года Анатолий Локоть заявил, что дефицит бюджета Новосибирска превышает 1 млрд рублей, город рассчитывает на поддержку области в решении вопросов, касающихся благоустройства, транспорта и строительства социальных объектов.