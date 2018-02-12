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Новосибирские танцовщицы на пилоне попали в череду секс-скандалов в Британии

 12 февраля, 15:15
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Новосибирские танцовщицы на пилоне попали в череду секс-скандалов в Британии
Фото с сайта instagram.com/lucia_lazebnaya

Британские СМИ обвинили новосибирских танцовщиц в сексизме на фоне секс-скандала в международной благотворительной организации «Оксфам», узнал 12 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения The Guardian.

Новосибирские танцовщицы pole dance выступили на стенде игорной компании ICE Totally Gaming London 2018 и попали в секс-скандал. Ведущие британские таблоиды обвинили исполнительниц в сексизме из-за откровенного танца.

Людмила Лазебная и Варвара Ильина выступали на стенде чешской компании Endorphina с 6 по 8 февраля в Лондоне в рамках выставки игорного бизнеса. За три дня Endorphina dancing angels исполнили порядка 20 номеров на пилоне.

На второй день несколько посетителей обвинили танцовщиц pole dance в «вопиющем сексизме». Через три дня BBC, Guardian и Daily Mail опубликовали статьи о том, что построенный на откровенной красоте промоушен неэтичен.

Однако выступление новосибирских танцовщиц не стало главным секс-скандалом Британии за неделю. В понедельник, 12 февраля, британские СМИ сообщили о серьёзном секс-скандале, связанном с международным благотворительным фондом помощи бедным Oxfam. Сотрудники благотворительного фонда оплачивали проституток на Гаити, возможно несовершеннолетних, в 2011 году. Затем появились сообщения об использовании проституток в Чаде.

В свою защиту Oxfam сообщал, что имеет информацию о 120 случаях сексуального насилия сотрудников других ведущих благотворительных фондов по всему миру. В 2018 году глава фонда признала, что фонд потерял множество средств из-за скандала, например господдержку в размере 34 млн фунтов стерлингов.

Напомним, что в январе Юрий Дудь поддержал новосибирских танцоров брейка при −29 °С, затем о них написали ведущие газеты Италии.

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