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Новосибирский вертолёт скорой помощи разбился в Томской области

 12 февраля, 19:38
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Новосибирский вертолёт скорой помощи разбился в Томской области
Фото с сайта eltsovka.ru

Жёсткая посадка вертолёта санавиации Ми-8Т с пациенткой на борту привела к гибели двух членов экипажа; вертолёт принадлежит новосибирскому предприятию, узнал 12 февраля корреспондент Сиб.фм в пресс-службе Западно-Сибирского управления транспортной прокуратуры на транспорте.

Вертолёт скорой помощи с пациенткой на борту разбился по пути из села Прохоркина в село Александровка Томской области. Катастрофа произошла около 14:46 12 февраля — была потеряна радиосвязь, и сработал аварийный радиомаяк вертолёта.

Упавший Ми-8Т обнаружили в 80 километрах от села Александровка. На борту находились три члена экипажа и три пассажира.

«По предварительной информации, два члена экипажа погибли, их тела находятся в вертолёте. Воздушное судно принадлежит ЗАО „Ельцовка“», — сообщили Сиб.фм в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлёкшее смерть двух человек».

Авиационное предприятие ЗАО «Ельцовка» было создано на базе новосибирского авиазавода НАПО имени Чкалова. Предприятие регулярно осуществляет авиаперевозки для крупных энергетических компаний в регионе — ОАО «Томскнефть», ООО «ГазпромАвиа», ОАО «Новосибирскнефтегаз», ЗАО «Сибирская Сервисная Компания», ООО «СГК-Бурение», ООО «Газпромтрансгаз Томск».

Кроме грузоперевозок и поисково-спасательных полётов ЗАО «Ельцовка» предоставляет услуги новосибирскому «Авиамедцентру».

Напомним, 11 февраля в катастрофе Ан-148 погибла девушка защитника КХЛ из Новосибирска.

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