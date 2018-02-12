3 балла
-12 °C
Курс ЦБ:
58,02
71,25

Отомстил за прерванную молитву поджогом храма житель Красноярского края

 12 февраля, 17:53
были упомянуты
подходящие темы
Отомстил за прерванную молитву поджогом храма житель Красноярского края
фото с сайта pixabay.com

Суд приговорил 50-летнего мужчину к двум годам лишения свободы условно за попытку оставить Красноярск без храма Рождества Христова в Кировском районе, узнал корреспондент Сиб.фм 12 февраля из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

В декабре 2016 года в дежурную часть полиции поступило сообщение о попытке поджога дверей храма Рождества Христова в Кировском районе Красноярска. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали злоумышленника и доставили его в отдел.

Правоохранители установили, что житель Красноярска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил входную дверь бензином и поджёг. К счастью, от его действий никто не пострадал.

«Пришёл в храм помолиться — меня выгнали. Я взял бензина, пришёл, там налил и поджёг», — рассказывает обвиняемый сотрудникам регионального МВД.

За умышленное повреждение имущества православного храма суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно.

Напомним, в апреле 2017 года жители Красноярска выступали против строительства нового храма без учёта их мнения.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Стратегическое мышление

 30 января, 14:48 • колонка
Виталий Ветров
управляющий юридической компанией
Позаботьтесь о грамотном оформлении стратегии развития и спите спокойно: управляющий юрфирмой объясняет, как это работает.

Занимательная судебная арифметика

 1.12.2017, 11:18 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
 1.12.2017, 11:00 • статья

Битва за «капусту»

Как происходит захват доменов и что с этим делать: в Новосибирске владельцу доменных имён приходится отстаивать их в суде — пока судебные решения не в его пользу.
самое популярное
 7 февраля, 14:31 • новость

«Дверепад» начался в общественном транспорте Новосибирска

Сначала оторвалась дверь у автобуса № 18, а спустя несколько часов подобный инцидент случился уже с маршруткой № 48.
 5 февраля, 10:57 • новость

Крупный супермаркет горит в Новосибирске

Недалеко от станции метро «Берёзовая роща» загорелся супермаркет «Мария-Ра», от здания валит чёрный дым.
 30 января, 08:10 • новость

Осуждённый военный «послал» новосибирских прокурора и судью по скайпу

Осуждённый за тяжкое преступление мужчина выругался на судью и прокурора во время рассмотрения своей апелляционной жалобы; выплеск эмоций грозит осуждённому новым сроком.
 31 января, 08:45 • новость

Воровство телефонов грозит сроком сотруднице «Почты России» из Новосибирска

Оператор отделения связи ответит перед судом за кражу телефонов; женщина доставала гаджеты из посылок и заменяла их пенопластом.
 30 января, 13:12 • новость

«Зайцев» запретят высаживать на мороз из общественного транспорта

Минтранс внёс в правительство законопроект, запрещающий выгонять из транспорта не только детей, но и взрослых безбилетников, если это поставит человека в опасное для жизни и здоровья положение.
 1 февраля, 13:05 • статья

Мост, обход или метро: мнение власти

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников оценил мнение жителей города по вопросам строительства, ознакомившись с предварительными итогами опроса Сиб.фм.
присоединяйтесь!
    