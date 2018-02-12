Отомстил за прерванную молитву поджогом храма житель Красноярского края

Суд приговорил 50-летнего мужчину к двум годам лишения свободы условно за попытку оставить Красноярск без храма Рождества Христова в Кировском районе, узнал корреспондент Сиб.фм 12 февраля из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

В декабре 2016 года в дежурную часть полиции поступило сообщение о попытке поджога дверей храма Рождества Христова в Кировском районе Красноярска. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали злоумышленника и доставили его в отдел.

Правоохранители установили, что житель Красноярска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил входную дверь бензином и поджёг. К счастью, от его действий никто не пострадал.

«Пришёл в храм помолиться — меня выгнали. Я взял бензина, пришёл, там налил и поджёг», — рассказывает обвиняемый сотрудникам регионального МВД.

За умышленное повреждение имущества православного храма суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно.

Напомним, в апреле 2017 года жители Красноярска выступали против строительства нового храма без учёта их мнения.