Травмированный товарняком пятилетний мальчик погиб под Новосибирском

Пятилетний мальчик, травмированный колёсами грузового поезда, умер в больнице, его отчиму за грубое нарушение правил безопасности грозит лишение свободы, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы окружного управления полиции на транспорте 12 февраля.

Новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ («Причинении смерти по неосторожности»), санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.

Обвинение предъявлено 28-летнему жителю Новосибирской области. Вместе с пасынком молодой человек переходил железнодорожные пути на станции Чулымской в то время, когда на линии стоял грузовой поезд. Мужчина успел пролезть под вагоном, состав тронулся в то время, когда под ним ещё находился пятилетний мальчик.

С тяжёлыми травмами ребёнка доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Напомним, в июле 2017 года Новосибирскстат определил, что несчастные случаи — причина каждой четвёртой неестественной смерти в Новосибирске.