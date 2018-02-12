Убивший приятеля гирей мужчина задержан в Новосибирске

Хозяин комнаты в новосибирской коммуналке принял у себя гостей и пал жертвой бытового конфликта; приятель насмерть забил его по голове чугунной гирей, узнал корреспондент Сиб.фм 12 февраля из сообщения пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области.

В коммунальной квартире одного из домов на улице Киевской в Новосибирске, проверяя поступившее обращение, 10 февраля правоохранители обнаружили труп мужчины. Очевидцы трагедии рассказали, что мужчина скончался от удара при падении.

Сотрудники уголовного розыска установили, что накануне пострадавший весело выпивал с соседями по коммуналке и приехавшими в гости друзьями. В ходе застолья два его участника повздорили и устроили потасовку. Конфликт достиг высшей точки, когда один из оппонентов схватил 12-килограммовую гирю и ударил хозяина комнаты по голове. Травмы, которые получил 40-летний мужчина, привели к его гибели.

Вскоре полицейские задержали предполагаемого силача — им оказался 25-летний парень, гость убитого.

«Осознав произошедшее, подозреваемый вызвал скорую помощь. Потерпевший, не приходя в сознание, скончался на месте происшествия по прибытии медицинских работников», — сообщила пресс-служба регионального СК.

Для подозреваемого это задержание стало не первым — он уже был судим за грабежи и разбой. На этот раз следователем ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Если вина агрессивного гостя в смертельном метании спортивного снаряда будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в ноябре 2017 года кемеровский бизнесмен дождался любовника жены из тюрьмы и заказал его убийство.