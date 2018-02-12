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Женщину спасли из лифта бизнес-центра категории «Б» в Новосибирске

 12 февраля, 18:59
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Женщину спасли из лифта бизнес-центра категории «Б» в Новосибирске
фото с сайта volgalift.narod.ru

Жительница Новосибирска застряла в лифте семиэтажного бизнес-центра «На Державина», её спасли через час, узнал 12 февраля корреспондент Сиб.фм из сообщения очевидцев.

Женщина застряла в лифте бизнес-центра Новосибирска. Механик «Сибирской лифтовой компании» вызволил её спустя час после экстренного вызова. По данным очевидцев, обошлось без скорой.

Лифт остановился в семиэтажном бизнес-центре по адресу улица Державина, 28. По данным n-s-k.net, это современный бизнес-центр класса «Б». Такие бизнес-центры располагаются в новых зданиях с удобной транспортной доступностью и охраняемой парковкой. На первом этаже присутствуют столовая или кафетерий.

Напомним, что в январе пожарные эвакуировали 80 человек из-за поджога лифта в Новосибирске.

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