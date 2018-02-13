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Фестиваль Big Love Show 2018 впервые прошёл в Новосибирске

 13 февраля, 17:07
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Фестиваль Big Love Show 2018 впервые прошёл в Новосибирске
фото предоставлено организаторами

В преддверии Дня всех влюблённых в ЛДС «Сибирь» состоялся грандиозный праздник Love Radio — Big Love Show, узнал корреспондент Сиб.фм 13 февраля у рганизаторов шоу.

Более семи тысяч человек пришли встретить праздник вместе с ведущими утреннего шоу Love Radio — Красавцами.

Открыли концерт Мальбэк и Сюзанна, а следующие четыре часа зрители зажигали тысячи фонариков на своих смартфонах под романтичные песни Юлианны Карауловой и Alekseev, танцевали вместе с Еленой Темниковой и Полиной Гагариной, пели хором песни MBAND и Димы Билана. Рэпер Мот удивил зрителей и впервые исполнил свой новый трек — «Соло».

Уже во время мероприятия соцсети стали наполняться восторженными отзывами и фотографиями счастливых людей с хештегами #bigloveshow, #bigloveshow2018, #bigloveshownsk.

Праздник любви Love Radio стал самым ярким событием уходящей зимы. Новосибирцы будут с нетерпением ждать Big Love Show 2019 в своём городе.

Официальный партнёр проекта — многопрофильный туроператор Anex Tour.

Напомним, в августе 2017 года в Новосибирске возобновила вещание радиостанция Love Radio.

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