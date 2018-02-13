Качели убили школьника в Иркутской области

13-летний ученик школы-интерната № 23 в городе Слюдянке упал под качели и скончался от полученных травм, по факту гибели ведётся проверка, узнал корреспондент Сиб.фм 13 февраля из сообщения пресс-службы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.

По данным следствия, 13 февраля ученики седьмого класса школы-интерната № 23 ОАО «РЖД» в городе Слюдянке возвращались с урока физкультуры. Занятие проходило на лыжах за пределами учебного заведения. На обратной дороге ребята заметили качели, и несколько одноклассников начали их раскачивать. Один из детей оступился и упал под качели: в результате ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью.

«Следствие полагает, что основной причиной трагедии стало ненадлежащее исполнение педагогическим составом школы-интерната своих профессиональных обязанностей», — сообщили в пресс-службе следственного управления на транспорте.

Напомним, в феврале травмированный товарняком пятилетний мальчик погиб под Новосибирском.